800 Teilnehmer zu Demo gegen Windkraftausbau in Schwerin

17.05.2019, 02:36 Uhr | dpa

Zu einer Demonstration gegen den weiteren Ausbau der Windkraft an Land hat das Aktionsbündnis Freier Horizont für heute in Schwerin aufgerufen. Drei Demonstrationszüge sollen sich auf das Stadtzentrum zu bewegen und sich dort vereinigen, wie die Organisatoren mitteilten. Sie erwarten 800 Teilnehmer. Gegen die Pläne zum Windkraftausbau an Land gibt es in den betroffenen Regionen teils heftigen Widerstand.