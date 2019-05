Berlin

Kranken Mann mit Horrormaske erschreckt? Pfleger vor Gericht

17.05.2019, 04:05 Uhr | dpa

Das Schild des Amtsgerichts Tiergarten ist am Eingang des Gerichts angebracht. Foto: Florian Schuh/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil er als Pfleger in einer Einrichtung in Berlin-Spandau einen psychisch kranken Mann nachts aufgeweckt und mit einer Horrormaske massiv erschreckt haben soll, kommt ein 38-Jähriger heute vor das Amtsgericht Tiergarten. Der Angeklagte und ein gesondert verfolgter Mittäter sollen den Vorfall im November 2015 mit einem Handy gefilmt und anschließend in einer WhatsApp-Gruppe verbreitet haben. Zudem wird dem Angeklagten vorgeworfen, zu einem späteren Zeitpunkt eine 67-jährige Patientin geohrfeigt zu haben. Die Anklage lautet auf Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung. Für den Prozess ist ein Verhandlungstag vorgesehen.