Posterstein

Museum zeigt Ausstellung über das Wesen des Staubs

17.05.2019, 05:07 Uhr | dpa

Eine Thüringer Ausstellung widmet sich ab Sonntag einem Thema, das normalerweise eher kein künstlerisches Interesse weckt. "Zum Wesen des Staubes" heißt die Schau, die der Künstler Wolfgang Stöcker für das Museum Burg Posterstein entworfen hat. In der Ausstellung können die Besucher Staub in verschiedenen Formaten sehen: eingeschmolzen in Wachs, vermengt mit Leimfarbe oder als abstraktes Gemälde auf Papier gebracht.

Bei sich zuhause in Köln hat Stöcker das Deutsche Staubarchiv gegründet. Ungefähr 600 verschiedene Staubproben hat er seit 2004 gesammelt: Von der Chinesischen Mauer, aus dem Opernhaus in Sydney, aus den Pyramiden in Ägypten. Manches habe er selbst gesammelt, anderes sei ihm zugeschickt worden. Unmengen von Museen, Politikern oder Kirchen habe er angeschrieben und um Staubproben gebeten. Ein Großteil sei seiner Bitte nachgekommen.

"Staub ist die Kraftmaterie schlechthin", erklärte Stöcker seine Faszination. "Er ist zuständig für die Düngung der Meere, im Staub reflektiert sich das Licht, Sonnenuntergänge wären ohne ihn nicht möglich. Wenn man in die Details geht, ist im Staub auch die DNA der Museumsbesucher enthalten."