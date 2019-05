Hamburg

Hamburg: Judo-Team erstmals mit Top-Duo im letzten Heimkampf

17.05.2019, 07:12 Uhr | dpa

Das Beste kommt zum Schluss: Die deutschen Topathleten Dominic Ressel und Dario Kurbjeweit Garcia treten im letzten Heimkampf des Hamburger Judo-Teams erstmals in dieser Bundesliga-Saison vor heimischem Publikum an. Der Titelverteidiger erwartet am Samstag (17.00 Uhr) in der Wandsbeker Sporthalle den TSV Hertha Walheim. Ressel und Kurbjeweit Garcia hatten zahlreiche Einsätze mit der Nationalmannschaft und fehlten deshalb bei Bundesliga-Kämpfen.

"Das ist natürlich Grund genug, es bei dieser Gelegenheit besonders krachen zu lassen", sagte Kurbjeweit Garcia. Allerdings warnte er, die Gäste zu unterschätzen. Walheim ist Tabellenzweiter vor den punktgleichen Hanseaten. "Ich glaube aber, dass das HJT vor heimischem Publikum immer noch ein wenig leidenschaftlicher als der Gegner kämpfen kann, weshalb wir das Duell gewinnen."