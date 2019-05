Offenbach am Main

Temperaturen in Hessen steigen auf 20 Grad

17.05.2019, 08:54 Uhr | dpa

Das Wochenende in Hessen wird warm: Am Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Höchsttemperaturen von 20 Grad - am Sonntag sind sogar 23 Grad zu erwarten. Getrübt werden die sonnigen Aussichten von Schauern und Gewittern, die am Samstag und Sonntag vor allem nachmittags aufziehen können. Während es samstags zumindest im östlichen Landesgebiet vermutlich ganztägig trocken bleibe, erwartet der DWD sonntags Schauer und Gewitter in ganz Hessen.