Petersberg

Zielfahnder nehmen Straftäter in Griechenland fest

17.05.2019, 08:59 Uhr | dpa

Mehr als zwei Jahre nach seiner Flucht aus Osthessen ist ein untergetauchter Straftäter in Griechenland gefasst worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda am Freitag mitteilten, wurden im März 2017 in der Wohnung des Mannes in Petersberg (Landkreis Fulda) mehr als 500 Gramm Amphetamine und 35 Gramm Kokain gefunden. Doch der 35-Jährige war verschwunden. Die Fahndung nach ihm mit Haftbefehl verlief zunächst erfolglos.

Nach weiteren Nachforschungen und der Zusammenarbeit internationaler Behörden gelang es Beamten, den Mann im Osten Griechenlands aufzuspüren und mit europäischem Haftbefehl festzunehmen. Anfang Mai wurde er den deutschen Behörden überstellt.