Essen

Temperaturen über 20 Grad am Wochenende in NRW

17.05.2019, 08:59 Uhr | dpa

Das Wochenendwetter in NRW wird warm, aber teils verregnet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Samstag und Sonntag Höchsttemperaturen von 23 Grad. Vormittags werde es jeweils abwechselnd bewölkt und sonnig - für die Nachmittage rechnet der DWD mit Schauern, die sich vom Bergland ausgehend ausbreiten. Östlich des Rheins könne es am Samstag noch weitgehend trocken bleiben - am Sonntagnachmittag breiten sich dann im ganzen Bundesland Schauer und Gewitter aus.