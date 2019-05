Hamburg

Machbares Los für deutsches Darts-Duo Hopp und Schindler

17.05.2019, 09:09 Uhr | dpa

Die beiden deutschen Darts-Profis Max Hopp und Martin Schindler haben für die Team-WM in Hamburg ein machbares Los gezogen. Beim sogenannten World Cup of Darts spielt das als Team agierende Duo in Hamburg (6. bis 9. Juni) zunächst gegen Ungarn, wie der Weltverband PDC am Donnerstagabend mitteilte. In der zweiten Runde könnte ein Aufeinandertreffen mit den an Position sieben gesetzten Belgiern warten.

Im Vorjahr hatten Hopp und Schindler (beide 22 Jahre) das Viertelfinale erreicht und waren dort am späteren Champion Niederlande um Weltmeister Michael van Gerwen gescheitert. Dieses Duell wäre 2019 erst im Finale möglich. In der Runde der letzten Acht könnte stattdessen Schottland mit dem zuletzt verletzten Gary Anderson und dem seit Monaten formschwachen Peter Wright warten.