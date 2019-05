Trier

Geldautomat in Trier gesprengt

17.05.2019, 09:14 Uhr | dpa

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Trier einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt gesprengt. Dazu drangen sie in den Supermarkt im Stadtteil Trier-West ein, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag in Trier sagte. Noch sei unklar, ob und wie viel Geld die Täter aus dem Automaten erbeutet hätten. Der Schaden an dem Gerät und an den Türen werde auf 20 000 bis 30 000 Euro geschätzt. Die Täter seien auf der Flucht, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand.