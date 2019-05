Offenbach am Main

Mildere Temperaturen am Wochenende: auch Gewittergefahr

17.05.2019, 09:14 Uhr | dpa

Die recht kühlen Temperaturen verabschieden sich am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Samstag und Sonntag werden mit Höchsttemperaturen von 22 Grad gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Zum Sonnetanken eignen sich die Vormittage, denn im Tagesverlauf ziehen teils Schauer und Gewitter auf. Am Samstag könne es sich im Saarland und westlichen Rheinland-Pfalz schon vormittags zuziehen, während östlich des Rheins die Chancen auf einen trockenen Samstag gut stehen. Für Sonntagnachmittag werden allerdings Schauer und Gewitter erwartet.