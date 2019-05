Wiesbaden

Leichenfund in Wiesbaden: Keine Hinweise auf Straftat

17.05.2019, 10:52 Uhr | dpa

Im Wiesbaden ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Identität und die Umstände des Todes seien unklar. Fußgänger hatten den Toten nach Polizeiangaben am Donnerstagabend in einem kleinen Waldstück im Wiesbadener Stadtteil Biebrich gefunden. Ein Arzt soll nun die Todesursache bestimmen. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.