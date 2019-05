Chemnitz

6,5 Millionen Euro für Viadukt-Sanierung in Chemnitz

17.05.2019, 12:18 Uhr | dpa

Für rund 6,5 Millionen Euro soll in den nächsten Monaten das Eisenbahnviadukt über der Blankenauer Straße in Chemnitz saniert werden. Das Steinviadukt aus dem 19. Jahrhundert mit den neun Bögen entspreche nicht den künftigen Anforderungen, teilte die Bahn am Freitag mit. Von April bis Oktober sind umfangreiche Arbeiten geplant - unter anderem bekommt das Bauwerk eine neue Fahrbahnwanne aus Stahlbeton, die Fundamente im Boden werden ertüchtigt und die Entwässerung erneuert. Das Geld für die denkmalgerechte Sanierung kommt von Bund und Bahn.

Autos können während der Sanierung rollen, Bahnkunden müssen jedoch mit Einschränkungen rechnen. In der Zeit vom 23. Mai bis zum 19. September wird die Strecke Chemnitz-Küchwald-Chemnitz Hauptbahnhof gesperrt, Reisende können auf Busse umsteigen.