Hann. Münden

Amtsgericht wegen verdächtigen Briefs evakuiert

17.05.2019, 12:18 Uhr | dpa

Wegen eines verdächtigen Briefs ist das Amtsgericht in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) am Freitag evakuiert worden. Der Brief sei aufgrund des ungewöhnlichen Formats am Morgen in der Poststelle des Gerichts aufgefallen, teilte die Polizei mit. Von der Evakuierung waren 25 Mitarbeiter betroffen. Außerdem wurden ein an das Gericht angrenzender Kindergarten und die umliegenden Parkflächen geräumt. Spezialisten des Landeskriminalamtes sollten den Brief genauer untersuchen. Das Amtsgericht blieb für den Rest des Tages geschlossen.