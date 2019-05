Weimar

Kassenärzte bringen neuen Gesundheitswegweiser ins Internet

17.05.2019, 12:23 Uhr | dpa

Mit einem neuen Internetauftritt will die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen Patienten die Suche nach Ärzten und Psychotherapeuten erleichtern. Die am Freitag ans Netz gegangene Website liefere zudem unabhängige Informationen zum Beispiel über bestimmte Krankheiten, sagte die KV-Vorsitzende Annette Rommel bei der Vorstellung des Portals in Weimar. Viele Gesundheitsinformationen im Netz seien in die ein oder andere Richtung beeinflusst und legten nicht alle relevanten Fakten zu vielen Fragen dar. Sie seien wenig seriös - "gerade beim Thema Impfen", sagte Rommel. Das KV-Angebot dagegen sei eine sichere Quelle, auf der nicht nur neueste wissenschaftliche Erkenntnisse etwa zu Krankheitsbildern zur Verfügung gestellt würden, sondern auch auf andere seriöse Onlineinformationen verwiesen werde, sagte Rommel. Dazu gehört zum Beispiel das Portal der landesweiten Initiative "Thüringen impft". Die Kassenärztliche Vereinigung ist die Interessenvertretung der rund 4200 niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten in Thüringen.

Auf der Website lassen sich unter anderem die Adressen und Öffnungszeiten von Thüringer Arzt- und Psychotherapie-Praxen recherchieren - geordnet etwa nach Ort und Fachgebiet. Außerdem wird auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 verwiesen. Damit soll laut KV auch verhindert werden, dass Patienten mit akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen die Notaufnahmen von Krankenhäuser aufsuchen, statt außerhalb der Praxissprechstunden den KV-Bereitschaftsdienst zu nutzen.