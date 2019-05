Kiel

Prien: Mädchen sollten ohne Kopftuch aufwachsen

17.05.2019, 12:30 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sieht Kopftücher bei Grundschülerinnen zwar kritisch, spricht sich aber dennoch gegen ein Verbot aus. "Ein Verbot ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar", sagte Prien am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. Gleichwohl argumentierte sie: "Mädchen sollen frei, ohne Kopftuch und religiöse Indoktrination aufwachsen." Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau seien Grundrecht und staatlicher Auftrag, die nicht verhandelbar seien. "Das müssen unsere Schulen mit Nachdruck vermitteln. Ob eine Verbotsdebatte da hilfreich ist, bezweifle ich."

Prien ergänzte: "Ich fürchte, die Debatte wird dem Ziel einer besser gelingenden Integration nicht dienlich sein, sondern eher zu ungewünschter Solidarisierung führen." Die deutsche Politik dürfe sich nicht von einer österreichischen Regierung treiben lassen, an der die FPÖ beteiligt ist.

Das Parlament in Österreich hatte am Mittwoch ein Verbot von Kopftüchern an Grundschulen beschlossen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), fordert die Prüfung eines solchen Verbotes für Kinder an Schulen.