Wismar

Mensa in Wismar zum zweiten Mal von Unbekannten beschädigt

17.05.2019, 12:30 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben die Mensa auf dem Gelände der Hochschule Wismar erneut beschädigt. Die Sicherheitsglasscheiben des Gebäudes seien in der Nacht zu Donnerstag massiv zerkratzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der entstandene Sachschaden betrage rund 30 000 Euro. Am Wochenende zuvor war die Mensa bereits mit mehreren Graffiti von Unbekannten beschmiert worden.