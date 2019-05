Jena

"Kunstformen der Natur": Ausstellung über Ernst Haeckel

17.05.2019, 12:37 Uhr | dpa

Schwungvolle Quallen-Tentakel und schillernde Seeanemonen: Eine neue Ausstellung gibt einen Überblick über das kreative Schaffen von Ernst Haeckel. Von Samstag an sind in der Kunstsammlung Jena rund 50 Zeichnungen und 30 Druckgrafiken des Biologen zu sehen.

Haeckel (1834-1919) baute Ideen von Charles Darwin zu einer speziellen Abstammungslehre aus. Eine Reihe wissenschaftlicher Begriffe wie etwa "Ökologie" gehen auf ihn zurück. In Jena arbeitete er als Professor für Zoologie. Haeckel war aber nicht nur Forscher, sondern auch Künstler - die Zeichnungen seiner Tier- und Pflanzenwelt sind bis heute populär.

Lebewesen - meist aus dem Meer - werden in seinen detailverliebten Zeichnungen zu ornamentalen Kunstwerken. "Das Herausragende ist diese Schönheit des Natürlichen, die Haeckel in den Mittelpunkt gerückt hat", sagte der Sprecher der Kunstsammlung. "Es ist ein ästhetischer Genuss, bei ihm eine Qualle anzusehen." In der Ausstellung sind auch Werke von fünf zeitgenössischen Künstlern zu sehen, die sich von Haeckel beeinflusst fühlen.