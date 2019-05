Berlin

Dulig begrüßt Zustimmung zu E-Tretrollern im Bundesrat

17.05.2019, 14:14 Uhr | dpa

Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat die Zustimmung des Bundesrats zur Zulassung von E-Tretrollern begrüßt. "E-Roller sind eine tolle Alternative zum Auto und zum Motorrad, um kurze Entfernungen - die sogenannte letzte Meile - in den Innenstädten zurückzulegen", erklärte Dulig am Freitag in seiner Rede vor der Länderkammer. Damit werde die Mobilitätswende ein gutes Stück vorangebracht. "E-Roller gehören künftig wie selbstverständlich zum Straßenbild", sagte der sächsische Minister.

Der Bundesrat hatte am Freitag der vorgesehenen Verordnung zugestimmt - allerdings mit Änderungen, die die Bundesregierung noch umsetzen muss. Demnach soll statt nach gestaffelten Alters- und Geschwindigkeitsgrenzen ein einheitliches Mindestalter von 14 Jahren gelten. Einen entsprechenden Antrag hatten die Länder Sachsen, Bayern und das Saarland eingebracht. Mit 14 Jahren seien Jugendliche durchaus in der Lage, E-Roller vernünftig zu führen, sagte Dulig. Bei einer höheren Altersgrenze bestünde die Gefahr, dass die Roller illegal gefahren würden.

Entgegen der ursprünglichen Pläne sollen keine E-Tretroller auf Gehwegen fahren, sondern grundsätzlich auf Radwegen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) strebt eine Zulassung der E-Tretroller, die höchstens 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren, noch im Sommer an.