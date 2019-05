Homburg

Junggesellenabschied mit Sturmhauben löst Polizeieinsatz aus

17.05.2019, 15:51 Uhr | dpa

Ein Junggesellenabschied hat am Freitag im Saarland einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Die sechs Männer hätten sich auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants zum Scherz mit Sturmhauben maskiert, teilte die Polizei in Homburg mit. Mehrere besorgte Bürger in der Homburger Innenstadt alarmierten die Polizei, die mit mehreren Einsatzkommandos anrückte. Laut Mitteilung gaben die Männer an, sie seien sich ihrer Wirkung auf andere nicht bewusst gewesen und hätten sich nur einen Spaß mit dem Bräutigam erlaubt.