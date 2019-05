Lindau (Bodensee)

FC Bayern bestreitet zum Saisonabschluss Testspiel in Lindau

17.05.2019, 15:53 Uhr | dpa

Der FC Bayern München bestreitet nach dem DFB-Pokal-Finale in Berlin ein Testspiel bei der SpVgg Lindau am Bodensee. Der deutsche Fußball-Rekordmeister tritt am 29. Mai (18.00 Uhr) zum Saisonabschluss anlässlich der 100-Jahr-Feier der Lindauer gegen den derzeit Drittplatzierten der Kreisliga A an. Dies teilte der FC Bayern am Freitag mit. Im Pokal-Finale in Berlin treffen die Münchner am 25. Mai auf RB Leipzig. Zwei Tage später gastieren die Bayern-Profis zudem zu einem weiteren Freundschaftsspiel beim finanziell angeschlagenen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.