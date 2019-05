Leipzig

Polizei sucht Zeugen zu Angriff auf AfD-Wahlhelfer

17.05.2019, 17:04 Uhr | dpa

Nach einem Angriff auf zwei Wahlhelfer der AfD in Leipzig sucht die Polizei Zeugen. Wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, wurden die beiden 52 und 61 Jahre alten Männer am Donnerstag von unbekannten Tätern attackiert. Die Opfer hatten Wahlplakate der AfD aufgehängt. Dem Älteren wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zudem zerstachen die Angreifer am Auto des Mannes die Reifen und warfen Scheiben ein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.