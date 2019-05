Görlitz

80-Jährige in Görlitz von Straßenbahn erfasst

17.05.2019, 17:53 Uhr | dpa

Eine 80-Jährige ist in Görlitz an einer Haltestelle von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau hatte die Bahn beim Überqueren der Gleise offenbar übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer konnte die Bahn nicht mehr stoppen. Die Schienenstrecke war nach dem Unfall am Freitagnachmittag vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.