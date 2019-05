Schönefeld

Berliner Flughäfen verringern Verlust

17.05.2019, 18:57 Uhr | dpa

Der Bau des neuen Hauptstadtflughafens BER hat die Betreibergesellschaft im vergangenen Jahr nicht so tief in die roten Zahlen gedrückt wie befürchtet. Unterm Strich stand ein Minus von 77 Millionen Euro, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag sagte. Das Minus fiel damit rund 40 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr. Steigende Passagierzahlen ließen den Umsatz um rund sechs Prozent auf knapp 415 Millionen Euro steigen.

Im laufenden Geschäft mit den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld verdient das Unternehmen Geld: Der operative Gewinn (Ebitda) erreichte 119 Millionen Euro nach rund 102 Millionen Euro im Vorjahr. "Wir agieren sehr erfolgreich am Markt", sagte Lütke Daldrup.

Dabei war die Passagierzahl anders als erwartet unter 35 Millionen geblieben - eine Folge der Air-Berlin-Pleite. 34,7 Millionen Fluggäste entsprachen einem Zuwachs von gut vier Prozent. In diesem Jahr steigen die Zahlen dafür umso schneller. Bis Anfang Mai wurden 11,5 Millionen Fluggäste gezählt, 15 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Flughafengesellschaft gehört zu je 37 Prozent den Ländern Berlin und Brandenburg und zu 26 Prozent dem Bund. Verluste werden entweder durch Gesellschafterbeiträge oder Bankkredite aufgefangen, sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider.