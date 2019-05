Landau in der Pfalz

Transporter gerät auf der Autobahn in Brand

17.05.2019, 21:46 Uhr | dpa

Ein Transporter ist auf der Autobahn 65 am Freitag in Brand geraten. Der Fahrer blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann konnte das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Zentrum noch auf dem Standstreifen abstellen und es verlassen. Der Wagen brannte vollständig aus. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, war zunächst unklar.