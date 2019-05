Weil der Stadt

Radfahrer mit Messer angegriffen: 20-Jähriger festgenommen

17.05.2019, 22:34 Uhr | dpa

Eine 39 Jahre alter Radfahrer ist mutmaßlich von einem 20-Jährigen in Ludwigsburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen sind der Fahrer eines Transporters und der Radfahrer am Freitag gegen 14.00 Uhr in Streit geraten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Die Polizei konnte am Freitagabend zunächst keine weiteren Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.