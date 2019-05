Mainz

Mainz kann Frankfurt Schützenhilfe leisten

18.05.2019, 02:14 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will sich mit einem letzten Heimsieg aus einer gelungenen Bundesliga-Saison verabschieden - und dem Rivalen Eintracht Frankfurt so zu einem weiteren Jahr in der Europa League verhelfen. Das Team von Trainer Sandro Schwarz empfängt heute (15.30 Uhr/Sky) am 34. Spieltag mit der TSG 1899 Hoffenheim einen der direkten Verfolger der Frankfurter. Man wolle das Saisonkonto auf 43 Punkte aufstocken, formulierte Schwarz das selbstbewusste Ziel. 40 Zähler haben seine Schützlinge bereits gesammelt. Verabschiedet wird am Samstag der langjährige Kapitän Niko Bungert, der seine Karriere beendet.