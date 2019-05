Essen

"Wohlstand für alle": CDU-Sozialflügel trifft sich in Essen

18.05.2019, 02:24 Uhr | dpa

Die führenden Sozialpolitiker der CDU treffen sich am Wochenende in Essen zur Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). Auf der Tagung unter dem Motto "Wohlstand für alle: Auch für kleine Einkommen!" wird unter anderem eine Diskussion über die Regelungen bei der geplanten Grundrente erwartet, über die Union und SPD im Streit liegen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will heute Nachmittag eine Rede halten. Ferner steht der CDA-Vorsitzende Karl-Josef Laumann zur Wiederwahl. Gegenkandidaten gibt es keine.