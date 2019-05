Leipzig

RB Leipzig will zum Bundesliga-Abschluss Sieg in Bremen

18.05.2019, 02:38 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will beim SV Werder Bremen heute (15.30 Uhr/Sky) zum Liga-Abschluss erstmals einen Sieg an der Weser feiern. "Wir wollen versuchen, die letzte Bundesliga-Partie ungeschlagen zu bleiben und die Saison mit einem Auswärtssieg zu beenden", kündigte Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick an.

Während die Leipziger die Champions-League-Teilnahme bereits erreicht haben, geht es für die Bremer noch um etwas. "Werder will die Chance nutzen, sich noch für die Europa League qualifizieren zu können. Die Stimmung im Stadion wird daher außergewöhnlich sein", schätzte Rangnick ein. Bis zum DFB-Pokalfinale am 25. Mai in Berlin gegen den FC Bayern München will Leipzig nicht mehr nachlassen.