Wohnhausbrand im Odenwald

18.05.2019, 08:36 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Mühltal im Odenwald ist ein Mensch leicht verletzt worden. Der 19-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am Freitag beim Kochen in der Küche ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen Flammen aus dem Dach. Der Schaden beträgt rund 200 000 Euro.