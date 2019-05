Leipzig

Bombe in Leipzig entschärft

18.05.2019, 09:09 Uhr | dpa

Die in Leipzig entdeckte Weltkriegsbombe ist am Freitagabend entschärft worden. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Alle Absperrungen wurden aufgehoben. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger war am Nachmittag auf einer Baustelle im Stadtteil Eutritzsch gefunden worden. Es wurde ein Sperrkreis von 400 Metern an der Ecke Theresienstraße/Delitzscher Straße eingerichtet. Evakuierungen gab es nach Angaben der Polizei nicht.