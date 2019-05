Leipzig

Jährlich hunderte Tierpatenschaften: Erdmännchen beliebt

18.05.2019, 10:37 Uhr | dpa

Zwei Erdmännchen stehen in der Außenanlage im Dresdner Zoo und schauen sich an. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild (Quelle: dpa)

Jährlich vergeben die Tierparks und Zoos in Sachsen hunderte Tierpatenschaften. Damit werden teilweise beträchtliche Summen erwirtschaftet, die den Tieren zugute kommen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Zoos in Sachsen. So generiert etwa der Freundes- und Förderverein des Zoo Leipzig nach eigenen Angaben zwischen 200 000 Euro bis 240 000 Euro jährlich aus Patenschaften. Die Paten übernehmen damit anteilig Kosten für die Haltung eines Tieres, hieß es. Bei den Patenschaften sind die Erdmännchen die absoluten Favoriten.