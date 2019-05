Erfurt

Bericht: Ramelow gegen Kopftuchverbot

18.05.2019, 10:41 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lehnt einem Medienbericht zufolge ein Kopftuchverbot für Grundschulen ab. Kopfbedeckungen seien mal religiös, mal kulturell motiviert oder würden einfach nur Nützlichkeitserwägungen folgen, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). "Jetzt ein bestimmtes Kleidungselement staatlicherseits zu verbieten, würde von den Muslimen nur als anti-muslimisch verstanden", sagte der Linke-Politiker dem Bericht zufolge.

Das Parlament in Österreich hatte am Mittwoch ein Verbot von Kopftüchern an Grundschulen beschlossen. Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), forderte die Prüfung eines solchen Verbotes für Kinder an Schulen.