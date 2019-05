Breitungen/Werra

Stiefel startklar: Thüringen eröffnet den Wandersommer

18.05.2019, 10:48 Uhr | dpa

In Thüringen werden wieder die Wanderstiefel geschnürt. Beim 28. Thüringer Wandertag begeben sich heute in Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) die Ausflügler auf Tour durch die Region an der Werra. Zur Wahl stehen elf Routen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade, unter anderem zu den Breitunger Seen und zum Herrenbreitunger Schloss mit seiner romanischen Basilika. Die Veranstaltung läutet den diesjährigen Thüringer Wandersommer ein. Bis zum September werden hier landesweit zahlreiche Touren angeboten. Wanderurlaub ist für die Tourismusbranche im Freistaat eine feste Größe.