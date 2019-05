Bad Schandau

Neue Messstation in Schmilka vor Hochwasser geschützt

18.05.2019, 12:16 Uhr | dpa

Eine neue Gewässer-Messstation ist in Schmilka (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) an der Elbe in Betrieb gegangen. Rund eine Million Euro flossen in den hochwassersicheren Neubau, wie das Umweltministerium am Samstag mitteilte. Die ursprünglich 1973 errichtete Anlage wurde vom Hochwasser in den Jahren 2002 und 2013 nahezu vollständig zerstört. Den Angaben zufolge wurde nun die Gebäude-, Mess- und Datenübertragungstechnik im Obergeschoss installiert und soll damit bis zu einem Elbe-Pegelstand von neun Metern voll funktionsfähig bleiben.

Die Messstation gibt Auskunft über die Beschaffenheit der Elbe und misst dafür etwa Temperatur, Sauerstoffgehalt, Trübung sowie toxische Belastungen. Ob im Wasser giftige Stoffe vorhanden sind, wird unter anderem am Schwimmverhalten von Wasserflöhen abgelesen. Neben tierischen Helfern kommen auch Algen zum Einsatz. Zudem erfasst die Station Hoch- und Niedrigwasser und ist in den Warn- und Alarmplan "SOS Elbe" eingebunden.

Die Station sei in das internationale Messnetz eingeordnet und überwache die Beschaffenheit der Elbe unmittelbar nach dem Grenzübertritt der Elbe von Tschechien nach Deutschland, so Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). "Aufgrund ihrer Lage am Anfang des deutschen Elbeabschnitts hat die Messstation eine besondere überregionale und grenzüberschreitende Bedeutung."