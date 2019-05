Rheinstetten

Trübe Aussichten in NRW: Regen und Gewitter erwartet

18.05.2019, 15:03 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen drohen Gewitter und Starkregen. Besonders im Bergland, in der Eifel und auch am Niederrhein könnten sich im Laufe des Samstags Gewitter und teilweise starker Regen bilden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht zum Sonntag sollen die Regenfälle nachlassen - bevor es am Sonntag gewittrig weitergeht.

Am Sonntagvormittag soll es zunächst trocken und bewölkt bleiben, am Nachmittag kann es verbreitet stark regnen. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber - wie bereits am Samstag - bei 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen ist es etwas kühler. Am Wochenanfang geht es dann ähnlich weiter: Am Montag erwarten die Meteorologen vor allem in Westfalen teils Starkregen bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad.