Wolfsburg

VfL Wolfsburg ehrt Meistermannschaft von 2009 im Stadion

18.05.2019, 15:18 Uhr | dpa

Die Wolfsburger um den damaligen Kapitän Josue jubeln am 23.05.2009 mit der Meisterschale. Foto: Kay Nietfeld/Archivbild (Quelle: dpa)

Der VfL Wolfsburg hat vor dem letzten Spiel dieser Bundesliga-Saison die Meistermannschaft von 2009 geehrt. Der damalige Trainer Felix Magath sowie zahlreiche Meisterspieler wie Grafite, Josué, Zvjezdan Misimovic oder Alexander Madlung wurden zehn Jahre nach ihrem großen Triumph von den Fans in der Volkswagen Arena gefeiert. "Es ist großartig, wieder hier zu sein. Es ist ein bisschen, wie nach Hause zu kommen", sagte der Brasilianer Grafite über das Stadionmikrofon. Am 23. Mai jährt sich der 5:1-Erfolg der Wolfsburger im letzten Spiel der Saison 2008/09 gegen Werder Bremen zum zehnten Mal. Das aktuelle VfL-Team spielt am Samstag gegen den FC Augsburg.