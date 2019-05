Kaulsdorf

Mit Transporter kollidiert: Motorradfahrer tot

18.05.2019, 16:27 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter nahe Saalfeld ist ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Samstag war das Motorrad am Freitagabend auf der Bundesstraße 85 in Richtung Kaulsdorf unterwegs, als der Transporter mit Anhänger an einem Abzweig auf die vorfahrtsberechtigte B85 auffuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar, ein Gutachter wurde eingeschaltet. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 36-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das schwere Motorrad besessen, so die Polizei.