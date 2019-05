Bad Bentheim

Polizei: Zehn Kilo Crystal Meth sichergestellt

18.05.2019, 16:55 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild (Quelle: dpa)

Deutsche und niederländische Polizeibeamte haben bei Bad Bentheim mutmaßlich Drogen im Schwarzmarktwert von einer Million Euro sichergestellt. Wie eine Polizeisprecherin am Samstag berichtete, fanden die Beamten am Freitag bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Autobahnparkplatz nahe der Grenze zehn Plastiktüten. Beim Inhalt handele es sich wahrscheinlich um zehn Kilogramm Crystal Meth, hieß es. Eine genaue Analyse der Substanz stand noch aus. Der 24 Jahre alte Fahrer des Autos stand den Angaben zufolge unter Drogeneinfluss und hatte noch eine kleine Menge Haschisch dabei. Am Samstagmittag verhängte ein Haftrichter gegen ihn Untersuchungshaft.