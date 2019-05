Kißlegg

21-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

18.05.2019, 20:26 Uhr | dpa

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist im Landkreis Ravensburg mit seiner Maschine in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt. Der Mann kam bei Kißlegg auf einer Landstraße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 26-Jährigen. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei setzte unter anderem einen Rettungshubschrauber ein. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.