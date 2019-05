Chemnitz

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Chemnitz

19.05.2019, 02:11 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Sonntag (10.30 Uhr) in Chemnitz Forscher von heute und morgen. Zunächst ist das Staatsoberhaupt auf dem Messegelände unterwegs, um sich ausgewählte Projekte des 54. Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" anzuschauen und die Sieger der Jungforscher zu küren. Mit dabei ist auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Mit 111 Projekten konkurrieren im Finale rund 190 Nachwuchswissenschaftler. "Jugend forscht" ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb, der Talente bis zu einem Alter von 21 Jahren in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) entdecken und fördern soll.

Für Steinmeier steht anschließend ein Besuch der Technischen Universität (TU) Chemnitz an, wo er mit dem Rektor unter anderem über die zunehmende Internationalisierung der Uni sowie über das Thema Wissenstransfer diskutiert.