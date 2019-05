Stuttgart

Demonstration gegen Nationalismus und Ausgrenzung in Europa

19.05.2019, 02:16 Uhr | dpa

Eine Woche vor der Europawahl wollen verschiedene Initiativen und Gruppen in Stuttgart ein Zeichen gegen Nationalismus und Ausgrenzung setzen. Die Demonstration am heutigen Sonntag in der Innenstadt steht unter dem Motto "Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" und ist Teil einer europaweiten Kampagne. Weitere Demonstrationen sind nach Angaben der Organisatoren in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Köln und Leipzig sowie in 42 Städten von zwölf weiteren EU-Ländern geplant.