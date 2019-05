Garbsen

Garbsen fiebert mit seiner ESC-Kandidatin Carlotta

19.05.2019, 08:06 Uhr | dpa

Daumendrücken für ESC-Kandidatin Carlotta Truman und das Duo S!sters: Ihre Heimatstadt Garbsen bei Hannover hat ein Public Viewing für die 19-jährige Sängerin organisiert. Die Fans konnten am Samstag auf dem Rathausplatz die Übertragung des Musikwettbewerbs in Tel Aviv auf der Großbildleinwand verfolgen. Carlotta tritt beim ESC in Israel gemeinsam mit Laurita Spinelli aus Wiesbaden (26) mit dem Song "Sister" an.

Die 19-Jährige sei schon ein Kinderstar gewesen und in Garbsen sehr bekannt, sagte Stadtsprecher Benjamin Irvin. Carlotta sei schon als Neunjährige aufgetreten und habe bei vielen Events in der Stadt gesungen.

Auf dem Programm des Public Viewings standen von 18 Uhr an Livemusik sowie Interviews unter anderem mit Carlottas Mutter. Auch einen Videogruß der ESC-Kandidatin gab es. "Sie freut sich sehr, dass wir ihr die Daumen drücken", betonte Irvin. Im Fernsehen übertrug die ARD ab 21 Uhr den Musikwettbewerb aus Israel, bei dem auch Weltstar Madonna außer Konkurrenz auftreten sollte.