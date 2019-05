Hamburg

4000 Fans bei ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn

19.05.2019, 08:29 Uhr | dpa

Rund 4000 Fans haben bei der offiziellen Party zum Eurovision Song Contest (ESC) auf der Hamburger Reeperbahn mitgefiebert. Der "Countdown für Tel Aviv" wurde am Samstagabend live im Ersten übertragen. Auf der Open-Air-Bühne traten unter anderem Nico Santos, Annett Louisan, Laing und der ESC-Vorjahresvierte Michael Schulte auf. Mit stürmischem Applaus wurde Sarah Connor begrüßt. Sie präsentierte den Song "Vincent" von ihrem neuen Album "Herz Kraft Werke".

Die Moderation übernahm erneut Barbara Schöneberger; sie führte bereits zum fünften Mal durch den Abend. Schöneberger kündigte auf der Bühne an, "oben ohne" moderieren zu wollen - nämlich ohne Schirm, da, anders als oftmals zuvor, kein Regen während der Show angesagt war. Im Anschluss daran wurde das Finale des 64. Eurovision Song Contests aus Tel Aviv auf einer Großleinwand übertragen.

Auch nach der Siegerehrung in Tel Aviv sollte auf St. Pauli noch weitergefeiert werden: Zur "Grand Prix Party", die auch live vom Spielbudenplatz in der ARD übertragen wird, waren Auftritte von Stefanie Heinzmann und des Belgiers Milow geplant. Für Deutschland ging in der israelischen Hauptstadt das Duo "S!sters" an den Start.