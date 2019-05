Hohenwarthe

Unbekannte zerstören Wahlplakate in Hohenwarthe

19.05.2019, 12:07 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Wochenende in Hohenwarthe (Landkreis Jerichower Land) mehrere Wahlplakate der AfD und CDU beschädigt. Insgesamt zerstörten der oder die Täter in verschiedenen Straßen des Ortes 15 AfD-Banner und ein Europawahlplakat der CDU, wie die Polizei mitteilte. Eine Anwohnerin rief am Sonntag die Polizei, als sie die Schäden bemerkte. Der oder die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.