Berlin

Brennende Autos in Gesundbrunnen: Brandstiftung vermutet

19.05.2019, 12:08 Uhr | dpa

In Berlin-Gesundbrunnen hat in der Nacht zu Sonntag ein Auto gebrannt - vermutlich wurde es von Unbekannten angezündet. Die Flammen griffen in der Soldiner Straße auf einen weiteren Wagen über, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.