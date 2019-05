Oesterwurth

Rettungswagen verunglückt auf dem Weg ins Krankenhaus

19.05.2019, 12:12 Uhr | dpa

Auf dem Weg ins Krankenhaus ist ein Rettungswagen in Oesterwurth (Kreis Dithmarschen) verunglückt. Der Wagen war nach ersten Erkenntnissen am Samstagabend wegen eines starken Hagelschauers von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte "shz.de" über den Vorfall berichtet. Die alarmierten Rettungskräfte befreiten die beiden Besatzungsmitglieder sowie die Patientin aus dem Unfallwagen. Alle drei blieben unverletzt. Die Patientin konnte wenig später in einem Ersatzfahrzeug ins Krankenhaus gebracht werden.