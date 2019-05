Berlin

AfD-Plakate in Berlin am häufigsten beschädigt

19.05.2019, 14:04 Uhr | dpa

Wahlplakate der AfD sind deutlich häufiger Ziel von Vandalismus als die Werbung anderer Parteien, zumindest in Berlin. Bis zum vergangenen Donnerstag wurden in der Hauptstadt 862 AfD-Plakate beschädigt oder entwendet, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, nachdem zuerst die "Welt" berichtet hatte. Insgesamt zählte die Berliner Polizei bis zum 16. Mai 1006 beschädigte oder entwendete Wahlplakate. Die Wahlwerbung der CDU wurde demnach 27 Mal Ziel von Vandalismus, die der Linken und der NPD jeweils 23 Mal, die der SPD 15 Mal. Grüne und FDP waren jeweils 8 Mal betroffen. Zuvor hatte die "Welt" über die Auswertung berichtet. Bundesweit liegen keine entsprechenden Zahlen vor.