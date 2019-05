Lübeck

Günther: Museen als Bewahrer der kulturellen Identität

19.05.2019, 15:16 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Internationalen Museumstag die Rolle der Museen bei der Bewahrung der kulturellen Identität gewürdigt. Aufgabe von Museen sei es, die unterschiedlichen Facetten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzuführen und den Besuchern nahezubringen, sagte Günther am Sonntag in Lübeck. Als Bundesratspräsident eröffnete er den Aktionstag, an dem sich bundesweit mehr als 1700 Museen beteiligen. In Schleswig-Holstein waren 78 Ausstellungshäuser beteiligt.

"Kultur ist kein Luxus, sondern unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft", sagte Günther. Der Internationale Museumstag wird seit den 70er Jahren jedes Jahr im Mai vom Internationalen Museumsrat (Icom) ausgerufen. In diesem Jahr stand er unter dem Motto "Museen - Zukunft lebendiger Traditionen".

Der Geschäftsführer von Icom Deutschland, Klaus Straubermann, sagte, es sei eine besondere Herausforderung, immaterielles Kulturerbe in Museen darzustellen. Das erfordere ein strukturelles Umdenken der Museen.

Das immaterielle Kulturerbe steht seit 2006 unter dem Schutz der Unesco. Es umfasst nach Angaben der Unesco kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen, von Generation zu Generation weitervermittelt und stetig neu geschaffen und verändert werden.