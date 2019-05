Gelsenkirchen

Elias Sansar und Birgit Vössing gewinnen Marathon

19.05.2019, 15:24 Uhr | dpa

Elias Sansar von der LG Lage-Detmold/Bad Salzuflen bei den Männern und die Triathletin Birgit Vössing aus Essen bei den Frauen haben am Sonntag den 7. Vivawest-Marathon mit Start und Ziel in Gelsenkirchen gewonnen. Der 37 Jahre alte Sansar siegte nach 2:25:52 Stunden vor dem Marokkaner Abid Ezamtami (2:27:15). Vössing setzte sich in 2:57:34 Stunden klar vor der Bochumerin Ina Radix (3:06:53) durch. Am Start waren mehr als 9300 Teilnehmer.