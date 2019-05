Saarbrücken

Rehlinger: Neuwahlen in Österreich sind Chance für Neuanfang

19.05.2019, 15:37 Uhr | dpa

Die SPD-Landesvorsitzende im Saarland, Anke Rehlinger, hat mit Blick auf die Neuwahlen in Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) scharf kritisiert. Er habe zwei Jahre lang zu überdecken versucht, dass er Hetze, Nationalismus und Egoismus in die Regierung verholfen habe, teilte Rehlinger am Sonntag in einer Mitteilung mit. "Mit Rechten (...) macht man keine gemeinsame Sache". Das Land habe nun "die Chance auf einen Neuanfang mit Ehrlichkeit und Anstand", sagte Rehlinger, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlands ist.

Nach dem Platzen der Koalition aus ÖVP und FPÖ sollen die Österreicher Anfang September ein neues Parlament wählen. Heinz-Christian Strache (FPÖ), Österreichs Vizekanzler, war nach einer Videoaffäre zurückgetreten.